Кто не хочет есть оливье - пусть не ест - Михаил ШмаковСо счётом 3:2 финальный свисток арбитра зафиксировал победу хоккеистов «Мурмана» над сыктывкарским «Строителем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.01.19 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 28 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп.Кольский, 173; ул. Сивко, 9 корп. 1; ул. Ростинская, 8.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - переулок Дальний, 1, 2;  ул. Генерала Фролова, 6/7;  ул. Полухина, 2, 3, 4, 5; ул. Радищева, 61, 65/4, 67/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:30«Медленное ТВ-Камин».04:50Городские хроники (6+)05:15«Летучий отряд Скотланд-Ярда». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиС долгами по зарплате в организациях Заполярья прокуратуре пришлось работать напряжённо весь год-PRO ВалютуК официальному курсу евро и доллар подешевели-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 357 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика