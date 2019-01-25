Мурманская область. Арктика25.01.19 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 28 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп.Кольский, 173; ул. Сивко, 9 корп. 1; ул. Ростинская, 8.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - переулок Дальний, 1, 2; ул. Генерала Фролова, 6/7; ул. Полухина, 2, 3, 4, 5; ул. Радищева, 61, 65/4, 67/3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
-Скоро в эфире00:30«Медленное ТВ-Камин».04:50Городские хроники (6+)05:15«Летучий отряд Скотланд-Ярда». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиС долгами по зарплате в организациях Заполярья прокуратуре пришлось работать напряжённо весь год-PRO ВалютуК официальному курсу евро и доллар подешевели-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-Нам интересно Ваше мнение11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 357 человек