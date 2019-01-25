Плановые отключения в Мурманске на 28 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп.Кольский, 173; ул. Сивко, 9 корп. 1; ул. Ростинская, 8.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - переулок Дальний, 1, 2; ул. Генерала Фролова, 6/7; ул. Полухина, 2, 3, 4, 5; ул. Радищева, 61, 65/4, 67/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.