Плановые отключения в Мурманске на 28 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 января.
От горячего водоснабжения:
с 15.20 27 января до выполнения работ 28 января - ул. Софьи Перовской, 11;
с 9.00 27 января до 16.00 29 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 10, 11, 12;
с 13.00 27 января до выполнения работ 30 янврая - просп. Кольский, 206.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 28; ул. Халтурина, 35; ул. Спортивная, 7/6; ул. Володарского, 13, 14, 14а; ул. Адмирала Лобова, 1, 5;
10.00 – 16.00 - ул. Шевченко, 6а, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.