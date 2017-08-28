Плановые отключения в Мурманске на 29 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8 часов 28 августа до 24 часов 30 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС») – 68 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Героев-североморцев, 9/3; ул. Героев Рыбачьего, 13, 15.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 29.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кирова, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.