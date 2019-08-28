Плановые отключения в Мурманске на 29 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 августа.

От горячего водоснабжения:

с 27 августа до выполнения работ 29 августа - ул. Челюскинцев, 9 ул. Шабалина, 4;

с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - пр-д. Северный, 5, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Полухина, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16б, 18; ул. Генерала Фролова, 3, 5, 7, 7а, 9а.

От газоснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 45.

От электроснабжения:

9.00 – 10.00 - ул. Новое Плато, 2а;

10.00 – 12.00 - ул. Книповича, 42.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.