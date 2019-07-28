Плановые отключения в Мурманске на 29 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 5 августа – остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 20.00 - просп. Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 12, 4, 6; ул. Халтурина, 33, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.