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Мурманская область. Арктика28.06.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 29 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

c 8 часов 26 июня до 24 часов 29 июня -  опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «МРП») – 18 домов;

c 8 часов 26 июня до 24 часов 2 июля  - опрессовка тепловых сетей от восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка  отельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома  (ул. Смирнова,16, 20 и 22);

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома  (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

c 8 часов 26 июня до 24 часов 9 июля  - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») -  564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 4; просп. Героев-североморцев, 23/2, 25, 27, 29, 31.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Генералова, 2/18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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