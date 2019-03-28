Плановые отключения в Мурманске на 29 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 7.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 27 марта до 16.00 29 марта – ул. Капитана Пономарева, 5, 9 (корп. 5), 11; ул. Ломоносова, 1/13;
9.00 – 16.00 - ул. Папанина, 12 .14, 16, 17, 18, 20, 21, 23.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Самойловой, 1, 4; ул. Хлобыстова, 17;
10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.