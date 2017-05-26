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Мурманская область. Арктика26.05.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 29 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 29; ул. Шевченко, 11;

9.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 17 (корп. 1, 2);

9.00 – 16.00 - ул. Орликовой, 10, 11; ул. Ломоносова, 17 (корп. 2);

9.00 – 20.00 - просп. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13;

с 9 часов 29 мая до 16 часов 31 мая - Лыжный проезд, 6; ул. Орликовой, 24, 25; ул. Пономарева, 1/16.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Гончарова, 14, 18, 20.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29; ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58; ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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