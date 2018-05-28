Плановые отключения в Мурманске на 29 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 - ул. Беринга, 1; ул. Зелёная, 34; ул. Капитана Орликовой, 11; ул. Шабалина, 3;
9.00 – 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 27, 29.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 мая до 17.00 29 мая - пр-д. Лыжный, 6; ул. Капитана Пономарева, 1/16;
с 9.00 28 мая до 17.00 30 мая - ул. Капитана Орликовой, 3, 4;
с 9.00 29 мая до 16.00 30 мая - ул. Капитана Орликовой, 5, 6.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42;
12.00 – 16.00 - ул. Крупской, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2; ул. Осипенко, 12;
10.00 – 23.00 - просп. Ленина, 35, 37, 39, 43.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 0 - просп. Кирова, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 24.
От электроснабжения:
9.00 – 10.00 - ул. Книповича, 44 корп. 1;
9.00 – 12.00 - ул. Самойловой, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.