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Мурманская область. Арктика28.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 29 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 -  ул. Беринга, 1; ул. Зелёная, 34; ул. Капитана Орликовой, 11; ул. Шабалина, 3;

9.00 – 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 27, 29.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 мая  до 17.00 29 мая  -  пр-д. Лыжный, 6; ул. Капитана Пономарева, 1/16;

с 9.00 28 мая  до 17.00 30 мая  -  ул. Капитана Орликовой, 3, 4;

с 9.00 29 мая  до 16.00 30 мая  -  ул. Капитана Орликовой, 5, 6.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00  -  ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42;

12.00 – 16.00 - ул. Крупской, 29, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2; ул. Осипенко, 12;

10.00 – 23.00 - просп. Ленина, 35, 37, 39, 43.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 0 - просп. Кирова, 15;  ул. Чумбарова-Лучинского, 24.

От электроснабжения:

9.00 – 10.00 -  ул. Книповича, 44 корп. 1;

9.00 – 12.00 -  ул. Самойловой, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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