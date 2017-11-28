Плановые отключения в Мурманске на 29 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 2; ул. Александрова, 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1; ул. Аскольдовцев, 3, 5, 7, 9/22; ул. Калинина, 46, 77; ул. Седова, 8; ул. Халатина, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 20.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Старостина, 93.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - просп. Кольский, 100; ул. Марата, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.