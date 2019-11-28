Плановые отключения в Мурманске на 29 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 ноября до 16.00 29 ноября - ул. Бабикова, 7; ул. Героев Рыбачьего, 19;
с 10.00 28 ноября до выполнения работ 29 ноября - ул. Полухина, 22;
с 12.50 28 ноября до выполнения работ 29 ноября - ул. Генералова, 19/1.
От газоснабжения:
9.00 – 16.30 - Театральный бульвар, 6; просп. Героев-североморцев, 25.
От электроснабжения:
11.00 – 15.00 - просп. Кольский, 167;
14.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 82.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.