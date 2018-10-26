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Мурманская область. Арктика26.10.18 17:54

Плановые отключения в Мурманске на 29 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 октября.

От холодного водоснабжения:

09:00 – 23:00 -ул. Домостроительная, 11, ул. Свердлова, 25, 27, 29;

09:00 – 12:00 - ул. Шевченко, 1а, 6,6а, 8, 10, 11, 11а, 14.

От электроснабжения:

09:00 – 16:00, пр. Кольский, 104к4, 106к1, 106к4, 108к1, 108к2, 108к3, ул. Бондарная, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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