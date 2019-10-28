Плановые отключения в Мурманске на 29 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 12.
От горячего водоснабжения:
с 15.40 28 октября до выполнения работ 29 октября - пер. Охотничий, 25;
с 9.00 28 октября до 16.00 30 октября – просп. Кольский, 30, 32, 34.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 33а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Карла Либкнехта, 25, 27; ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.