Плановые отключения в Мурманске на 29 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 29 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 28 января до 16 часов 29 января - ул. Капитана Копытова, 31, 32;

с 9 часов 28 января до 17 часов 30 января - ул. Капитана Копытова, 33, 37, 38, 39.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Крупской, 18, 20; ул. Капитана Маклакова, 41.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Генералова, 7/26; ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28, 30, 32/6;

9.00 – 17.00 - ул. Сивко, 9 корп. 1; ул. Ростинская, 8;

9.00 – 18.00 - ул. Гагарина, 9 корп. 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 30, 32; ул. Халтурина, 35; ул. Спортивная, 7/6; ул. Коминтерна, 17; ул. Карла Маркса, 4; ул. Адмирала Лобова, 9, 9 корп. 2; ул. Павлова, 9.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - переулок Дальний, 1, 2; ул. Генерала Фролова, 6/71; ул. Полухина, 2, 3, 4; ул. Радищева, 61, 65/4, 67/3;

11.00 – 15.00 - ул. Капитана Буркова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.