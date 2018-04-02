Плановые отключения в Мурманске на 3 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 2 апреля до 16 часов 3 апреля - ул. Марата, 4, 6; ул. Халтурина, 1;
с 9 часов 2 апреля до 16 часов 4 апреля - ул. Халтурина, 3.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 – просп. Кольский, 2, 4, 4а, 6, 8, 10; просп. Кирова, 49, 51;
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 1;
9.00 – 23.55 – просп. Героев-североморцев, 5 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Героев-североморцев, 49; ул. Капитана Копытова, 24, 25, 34; ул. Книповича, 32, 35 корп. 1; ул. Гагарина, 5, 9 корп. 2, 18, 22; ул. Свердлова, 10 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.