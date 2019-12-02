Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 2 декабря до 16.00 3 декабря – просп. Кольский, 164;
с 9.00 3 декабря до 16.00 4 декабря - ул. Капитана Пономарева, 5; ул. Крупской, 30, 33, 35.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Жуковского, 11, 18.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 26; ул. Полярные Зори, 33 корп. 1; просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3, 19; ул. Александра Невского, 69/51, 75;
10.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.