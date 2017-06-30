Плановые отключения в Мурманске на 3 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 26 июня до 24 часов 3 июля – опрессовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов.

Остановка котельных:

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – полная остановка «Росляково Южное» (уголь) – 8 домов;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» – 67 домов;

с 8 часов 27 июня до 24 часов 10 июля – полная остановка Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.

От холодного водоснабжения:

с 8.30 3 июля до 16.00 7 июля – ул. Новосельская, 19;

9.00 – 21.00 - переулок Казарменный, 2; ул. Ковалева, 10, 12, 14, 18, 20, 20а; ул. Садовая, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.