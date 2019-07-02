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Мурманская область. Арктика02.07.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 3 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 25 июня  до 24.00 8 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;

с 0.00 2 июля  до 24.00 15 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 июля до 16.00 4 июля – просп. Кирова, 23 корп. 2;

с 9.00 1 июля до 17.00 8 июля – просп. Ленина, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 15, 15а, 19/15;  ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13;

с 0.30 2 июля  до выполнения работ 5 июля - ул. Полярный Круг, 6.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.

От газоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Приморская (мкр. Росляково), 1;

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 6;  ул. Халатина, 10;

10.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 7.

От электроснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 3;

11.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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