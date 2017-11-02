Плановые отключения в Мурманске на 3 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 ноября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Зои Космодемьянской, 13.

От газоснабжения:

9.30 – 17.00 - просп. Кольский, 68, 72, 78; просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1, 7 корп. 1;

10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 44.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.