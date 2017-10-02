Мурманская область. Арктика02.10.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 3 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 - 17.00 - просп. Кирова, 51; ул. Павлова, 1.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 - 12.00 - ул. Крупской, 31.
От холодного водоснабжения:
8.30 - 24.00 - ул. Декабристов, 11, 11а, 13, 13а;
9.00 - 24.00 - ул. Свердлова, 3.
От газоснабжения:
9.30 - 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 49/17, 56, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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