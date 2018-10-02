Плановые отключения в Мурманске на 3 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - Театральный бульвар, 6; ул. Дзержинского, 3; ул. Шмидта, 29/2, 31/1;
9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5; ул. Павлика Морозова, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7; ул. Свердлова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 14/2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 16/9.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 копр. 1, 75; ул. Крупской, 22, 42, 44, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Павлика Морозова, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.