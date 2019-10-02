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Мурманская область. Арктика02.10.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 3 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

09:00 - 15:00 - ул. Генералова, 7/26, 24/9, 18, ул. Фрунзе, 28, ул. Советская, 18.

От горячего водоснабжения:

с 13:50 25.09.2019 г. до выполнения работ 25.10.2019 г. - ул. Сафонова, 47;

с 09:00 02.10.2019 г. до 16:00 03.10.2019 г. - пр-т. Кольский, 61;

с 09:00 02.10.2019 г. до 16:00 04.10.2019 г. - пр-т. Кольский, 67, 69, 102.

От холодного водоснабжения:

08:30 - 23:00 - ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37, ул. Рогозерская, 15, 17, ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5, ул. Павлова, 45, 47, пер. Дальний, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42/20, 49, 51, 57, 59, ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 16Б, 18, 20, 22, ул. Радищева, 8, 10, 26, 28, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 65/4, 66, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, ул. Генерала Фролова, 2, 4/6, 5, 6/71, 7, 7А, 8/80, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15/55, 16, 18/53, 22, 24, 24А, 26;

09:00 - 12:00 - ул. Фадеев Ручей, 34, 36, 38.

От газоснабжения:

09:30 - 16:30 - ул. Ломоносова, 14, ул. Полярные Зори, 23, 27 к2, ул. Чумбарова-Лучинского, 12, ул. Гаджиева, 5, 7;

10:00 - 17:00 - ул. Капитана Буркова, 29.

От электроснабжения: 

10:00 - 12:00 - ул. Полярный Круг, 2, 3, 6, 10, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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Д.О. Вернер
29.09.19 18:53
Дмитрий, "пройдите" по стояку... Имел опыт, на 1 этаже СБ, им жарко было, вот и отключили. Дошёл до их руководства в СПБ, напугал, что могу затопить. Через 2 дня "ЗАРАБОТАЛО!" Удачи!
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