Плановые отключения в Мурманске на 3 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 3 сентября до окончания выполнения работ 3 сентября - ул. Гагарина, 45;

9.00 – 15.00 - ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13а, 15;

09.00 – 16.00 - Ледокольный проезд, 21; ул. Беринга, 5, 7;

с 10.30 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Самойловой, 16; ул. Комсомольская, 6;

с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - пр-д. Северный, 5, 7.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 11; Кольский просп., 34; ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11; ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22; ул. Генералова, 13, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.