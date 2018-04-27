Плановые отключения в Мурманске на 30 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 14.00 - просп. Кольский, 104 корп. 4, 106 корп. 1; ул. Бабикова, 10; ул. Героев Рыбачьего, 17;; ул. Капитана Орликовой, 53; ул. Крупской, 35; ул. Марата, 22;
с 23.00 28 апреля до 6.00 29 апреля - просп. Кольский, 60, 62, 64, 66, 68, 70; ул. Морская, 3а.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 12.00 - ул. Крупской, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Генерала Фролова, 11, 11б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.