Плановые отключения в Мурманске на 30 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8 часов 28 августа до 24 часов 30 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС») – 68 домов.

От горячего водоснабжения:

0.00 – 6.00 - просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; просп. Кольский, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 17, 21; просп. Ленина, 63, 63а, 65; ул. Воровского, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21; ул. Комсомольская, 2, 3, 3а, 3б; ул. Профсоюзов, 17/12, 22, 24; ул. Пушкинская, 3, 3а; ул. Софьи Перовской, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23/19;

9.30 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 42, 44.

От электроснабжения:

1.00 – 6.00 - просп.Ленина, 57, 59; ул. Коммуны, 16/14, 18, 18а, 20;

9.30 – 11.00 - ул. Марата, 1; ул. Халтурина, 33, 35;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.