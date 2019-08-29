Плановые отключения в Мурманске на 30 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 августа.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 августа до выполнения работ 30 августа - ул. Софьи Перовской, 6;
с 13.00 29 августа до выполнения работ 30 августа - ул. Крупской, 24;
с 9.00 30 августа до 18.00 31 августа - ул. Гвардейская, 21, 22, 24; ул. Павлова, 6 (корп. 2);
с 10.30 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Самойловой, 16;
с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - пр-д. Северный, 5, 7.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 24, 28/13;
10.00 – 15.00 - ул. Инженерная, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.