Плановые отключения в Мурманске на 30 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 августа.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 августа до выполнения работ 30 августа - ул. Софьи Перовской, 6;

с 13.00 29 августа до выполнения работ 30 августа - ул. Крупской, 24;

с 9.00 30 августа до 18.00 31 августа - ул. Гвардейская, 21, 22, 24; ул. Павлова, 6 (корп. 2);

с 10.30 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Самойловой, 16;

с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - пр-д. Северный, 5, 7.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 24, 28/13;

10.00 – 15.00 - ул. Инженерная, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.