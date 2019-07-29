Плановые отключения в Мурманске на 30 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 5 августа – остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

8.45 – 16.30 - просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 (корп. 1, 2, 3), 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - пер. Охотничий, 2, 3а, 4, 5, 6, 11, 12; просп. Героев-североморцев, 11 (корп. 2).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Халтурина, 32, 44.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.