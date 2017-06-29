Плановые отключения в Мурманске на 30 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 26 июня до 24 часов 30 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной «Северная», бойлерных 171, 175, 202, 203, 62 и 69 кварталов – 492 дома;

с 8 часов 26 июня до 24 часов 3 июля – опрессовка тепловых сетей от Восточной котельной – 458 домов.

Остановка котельных:

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – полная остановка «Росляково Южное» (уголь) – 8 домов;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» – 67 домов;

с 8 часов 27 июня до 24 часов 10 июля – полная остановка Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Баумана, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; просп. Кольский, 101, 103, 105, 107, 109, 111.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.