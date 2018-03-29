Плановые отключения в Мурманске на 30 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
0.00 —6.00 - просп. Ленина, 71, 73, 82А, 84, 86; ул. Ленинградская, 27, 29/5; ул. Профсоюзов, 11, 18, 20; ул. Пушкинская, 8, 8а, 10, 12, 14.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 10.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46;
9.00 — 13.00 - ул. Крупской 31.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Профессора Сомова, 5, 6, 7, 11; ул. Самойловой, 1, 4; ул. Хлобыстова, 17;
10.00 — 15.00 - ул. Гагарина, 27.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 37;
10.00 — 11.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.