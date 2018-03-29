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Мурманская область. Арктика29.03.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 30 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

0.00 —6.00 - просп. Ленина, 71, 73, 82А, 84, 86; ул. Ленинградская, 27, 29/5; ул. Профсоюзов, 11, 18, 20; ул. Пушкинская, 8, 8а, 10, 12, 14.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 10.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46;

9.00 — 13.00 - ул. Крупской 31.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Профессора Сомова, 5, 6, 7, 11; ул. Самойловой, 1, 4; ул. Хлобыстова, 17;

10.00 — 15.00 - ул. Гагарина, 27.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 -  ул. Капитана Орликовой, 37;

10.00 — 11.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

Комментарии

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MotoRin
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