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Мурманская область. Арктика29.05.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 30 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 20.00 – просп. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13;

9.00 – 15.00 - ул. Марата, 4; ул. Халтурина, 32.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 4, 2а, 2, 2 (корп. 1).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 – просп. Кирова, 19/24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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