Плановые отключения в Мурманске на 30 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 14.00 - ул. Беринга, 3; ул. Зелёная, 32; ул. Зои Космодемьянской, 26, 28; ул. Капитана Орликовой, 10; ул. Шабалина, 5;
9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 48, 50.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 28 мая до 17 часов 30 мая - ул. Капитана Орликовой, 3, 4;
с 9 часов 29 мая до 16 часов 30 мая - ул. Капитана Орликовой, 5, 6;
с 9 часов 30 мая до 17 часов 1 июня - ул. Капитана Орликовой, 34.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 19.00 – просп. Ленина, 39, 43;
9.00 — 18.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 31 корп. 1;
9.30 — 11.00 - ул. Адмирала Ушакова, 3.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 – просп. Кирова, 17; ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.