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Мурманская область. Арктика29.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 30 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 — 14.00 - ул. Беринга, 3; ул. Зелёная, 32; ул. Зои Космодемьянской, 26, 28; ул. Капитана Орликовой, 10; ул. Шабалина, 5;

9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 48, 50.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 28 мая до 17 часов 30 мая - ул. Капитана Орликовой, 3, 4;

с 9 часов 29 мая до 16 часов 30 мая - ул. Капитана Орликовой, 5, 6;

с 9 часов 30 мая до 17 часов 1 июня - ул. Капитана Орликовой, 34.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 19.00 – просп. Ленина, 39, 43;

9.00 — 18.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 31 корп. 1;

9.30 — 11.00 - ул. Адмирала Ушакова, 3.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 – просп. Кирова, 17; ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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