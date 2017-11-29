Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 11.00 - ул. Колхозная, 4/6; ул. Печенгская, 26; ул. Спортивная, 7/6; ул. Фрунзе, 5/5, 7, 11; ул. Халтурина, 1, 3, 4.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Павлова, 3.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Павлова, 2;
11.00 – 14.00 - ул. Крупской, 36, 38.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 (корп. 2).
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярной Дивизии, 3.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.