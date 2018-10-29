Плановые отключения в Мурманске на 30 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 октября.
От холодного водоснабжения:
09:00 - 15:00 - ул. Полярные Зори, 34, ул. Капитана Буркова, 23, пр. Капитана Тарана, 1, 2, 3, 4;
09:00 - 16:00, пр. Кольский, 5, 7, 9, 11.
От газоснабжения:
09:30 - 16:30 - ул. Карла Либкнехта, 34/7, пер. Водопроводный, 7к2, ул. Чумбарова-Лучинского, 32к2.
От электроснабжения:
09:00 - 16:00 - пр. Кольский, 100, 102, 70, 78, 80, 86;
09:00 - 22:00 - ул. Гарнизонная, 20, 22, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.