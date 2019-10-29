Плановые отключения в Мурманске на 30 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 октября до 16.00 30 октября – просп. Кольский, 30, 32, 34;
с 9.00 29 октября до выполнения работ 6 ноября – ул. Ростинская, 1;
с 9.00 30 октября до 16.00 31 октября – ул. Бабикова, 8, 10;
с 9.00 30 октября до 16.00 1 ноября – просп. Кольский, 38.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 26 (корп. 3 и 4); ул. Анатолия Бредова, 5.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Карла Либкнехта, 34/7; пер. Водопроводный, 7 (корп. 2); ул. Чумбарова-Лучинского, 32 (корп. 2).
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.