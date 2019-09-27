Плановые отключения в Мурманске на 30 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Александрова, 3, 5, 7, 9/22, 16, 18, 20, 22, 23/1; ул. Халатина, 16, 20.
От горячего водоснабжения:
с 13.50 25 сентября до выполнения работ 25 октября - ул. Сафонова, 47.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Куйбышева, 2а; ул. Павлова, 19, 23;
9.00 – 15.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25; ул. Смирнова, 16, 20, 22; ул. Гарнизонная, 20, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.