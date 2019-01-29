Плановые отключения в Мурманске на 30 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 28 января до 17 часов 30 января - ул. Капитана Копытова, 33, 37, 38, 39;

с 9.00 29 января до 16.00 30 января - ул. Капитана Копытова, 16;

с 15.00 29 января до 12.00 30 января - ул. Книповича, 45;

с 9.00 30 января до 16.00 31 января - пер. Якорный, 2; просп. Кольский, 168;

с 9.00 30 января до 16.00 1 февраля - ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Радищева, 61, 63, 65/4, 67/3; пер. Дальний, 2;

8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28, 30, 32/6; ул. Генералова, 7/26;

9.00 – 23.59 – просп. Героев-североморцев, 63/24, 65, 67, 71; ул. Хлобыстова, 26.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 34, 36; пер. Охотничий, 13, 15; ул. Привокзальная, 16; ул. Карла Маркса, 6/1; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 4;

10.00 – 16.00 - ул. Павлова, 5.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - пер. Дальний, 1, 2; ул. Генерала Фролова, 6/71; ул. Полухина, 2, 3, 4; ул. Радищева, 61, 65/4, 67/3;

11.00 – 15.00 - ул. Капитана Буркова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.