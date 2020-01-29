Плановые отключения в Мурманске на 30 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 30 января.
От горячего водоснабжения:
с 13.00 27 января до выполнения работ 30 января - просп. Кольский, 206;
с 19.00 27 января до выполнения работ 30 января - ул. Приморская (жилой район Росляково), 21.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 34, 36; переулок Охотничий, 17; ул. Привокзальная, 16; ул. Карла Маркса, 6/1; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 3; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 4;
10.00 – 16.00 - ул. Гвардейская, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.