Мурманская область. Арктика30.08.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 31 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 августа.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 24.00 - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17/1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Николай
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