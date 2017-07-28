Плановые отключения в Мурманске на 31 июля

Ирина Ковалёва Лишний раз убеждаюсь, что многие общественные организации не работают, а создают видимость деятельности. Вот и ОНФ пошли проверить работу поликлиники! А то они не знают, что там нет специалистов, оче Комментарий к новости: Активисты ОНФ оценили качество работы городской поликлиники № 1: врачей мало – очереди большие

НП Как это могло быть при Марине Васильевне?! Она же калёным железом борется с коррупцией и казнокрадами, а тут казачок в жёлтый дом пробрался - в управление по обеспечению деятельности правительства!! Комментарий к новости: Заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» подозревается в мошенничестве