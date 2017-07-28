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Мурманская область. Арктика28.07.17 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 31 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.

с 8.00 25 июля до 24.00 7 августа - полная остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома;

с 8.00 26 июля до 24.00 8 августа - полная остановка котельной «мкр.Роста» - 114 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 17.00 -  ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От холодного водоснабжения:

8.00 – 20.00 - ул. Павлова, 47, 49, 51;  ул. Радищева, 74/5, 76, 78; пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 16, 14;

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 40 (корп. 2, 3, 4, 5); ул. Капустина, 2, 3, 4, 5; ул. Анатолия Бредова, 17, 19, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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