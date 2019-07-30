Плановые отключения в Мурманске на 31 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 5 августа – остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

8.00 – 16.00 - просп. Кольский, 171.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.