Плановые отключения в Мурманске на 31 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 20.00 - просп. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13.

От электроснабжения:

13.00 – 17.00 - переулок Брянский, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Павлова, 12, 14, 16, 19, 23;

9.00 – 16.00 - ул. Гарнизонная, 20, 22;

0.00 – 8.00 - ул. Генералова, 2/18; ул. Советская, 18;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43;

9.00 – 14.00 - ул. Куйбышева, 2, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.