Плановые отключения в Мурманске на 31 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 101; ул. Зои Космодемьянской, 33; ул. Капитана Орликовой, 7; ул. Капитана Пономарева, 1/16; ул. Шабалина, 7.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 30 мая до 17 часов 1 июня – ул. Капитана Орликовой, 34.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 13.00 - ул. Крупской, 56;
9.00 – 23.00 - ул. Халатина, 10, 12;
10.00 – 23.59 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 19/24; ул. Фадеев Ручей, 22, 24, 26.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 51.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.