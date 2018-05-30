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Мурманская область. Арктика30.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 31 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 101;  ул. Зои Космодемьянской, 33;  ул. Капитана Орликовой, 7;  ул. Капитана Пономарева, 1/16;  ул. Шабалина, 7.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 30 мая до 17 часов 1 июня – ул. Капитана Орликовой, 34.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Крупской, 56;

9.00 – 23.00 - ул. Халатина, 10, 12;

10.00 – 23.59 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 19/24;  ул. Фадеев Ручей, 22, 24, 26.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 51.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

Комментарии

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Иван
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FynjyT
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