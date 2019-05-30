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Мурманская область. Арктика30.05.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 31 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 - пр-д. Молодёжный, 5, 6; ул. Бабикова, 6; ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 4; ул. Марата, 6; ул. Шевченко, 26.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 мая  до 17.00 31 мая - пр-д. Северный, 21, 23, 25;

с 9.00 29 мая  до 16.00 31 мая - б-р. Театральный, 9;

с 17.00 29 мая  до 17.00 31 мая  - ул. Капитана Маклакова, 26.

От холодного  водоснабжения:

18.00 – 22.00 - ул. Капитана Егорова, 2, 4, 5, 6; ул. Самойловой, 6; ул. Шмидта, 37, 39/1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Каменная, 2 корп. 3; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Адмирала Лобова, 48; ул. Сивко, 9;

10.00 – 15.00 - ул. Радищева, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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