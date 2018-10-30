Плановые отключения в Мурманске на 31 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 октября.
От горячего водоснабжения:
09.00 - 16.00 - пер. Якорный, 3, ул. Героев Рыбачьего, 44, 46, 48.
От холодного водоснабжения:
09.00 - 23.59 - ул. Домостроительная, 11, ул. Свердлова, 25, 27, 29.
От газоснабжения:
09.30 - 16.30 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 (корп. 3), ул. Шмидта, 29/2.
От электроснабжения:
09.00 - 16.00 - пр. Кольский, 58, 60, 62, 66, 72, 76, ул. Морская, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.