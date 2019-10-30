Плановые отключения в Мурманске на 31 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Зелёная, 37, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 октября до выполнения работ 6 ноября – ул. Ростинская, 1;
с 9.00 30 октября до 16.00 31 октября – ул. Бабикова, 8, 10;
с 16.00 30 октября до выполнения работ 31 октября - ул. Зои Космодемьянской, 1;
с 9.00 30 октября до 16.00 1 ноября – просп. Кольский, 38, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 5, 9; ул. Александра Невского, 77;
09.00 – 23.59 - ул. Гончарова, 14; ул. Осипенко, 37а; ул. Адмирала Лобова, 17.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 3.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Новое Плато, 4;
11.00 – 15.00 - просп. Кольский, 206.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.