Плановые отключения в Мурманске на 31 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 января.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 29 января до 16 часов 31 января - ул. Героев Рыбачьего, 17, 22;
9.00 – 23.00 - ул. Александрова, 2.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 31 января до 17 часов 1 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38;
с 9 часов 31 января до 17 часов 2 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 30, 32, 34.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - Кольский проспект, 198, 200, 204; ул. Карла Маркса, 7, 7а, 8/2.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.