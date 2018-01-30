Плановые отключения в Мурманске на 31 января

Sergey Kysil Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает! Комментарий к новости: Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»

Михаил Зверев Как всегда отличный концерт! Талантливые ребята живут и творят на Кольском севере. Комментарий к новости: Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого