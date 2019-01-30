Плановые отключения в Мурманске на 31 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 30 января до 16.00 31 января - пер. Якорный, 2; просп. Кольский, 168;
с 9.00 30 января до 16.00 1 февраля - ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43.
От горячего водоснабжения и отпления:
9.00 – 15.00 - ул. Ленинградская, 29/5.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 198, 200, 204; переулок Охотничий, 15, 17; ул. Карла Маркса, 7, 7а, 8/2;
10.00 – 16.00 - проезд Капитана Тарана, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.