Плановые отключения в Мурманске на 31 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 января.
От горячего водоснабжения:
с 15.00 30 января до выполнения работ 31 января - просп. Кольский, 102.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 20.00 - ул. Софьи Перовской, 16а, 18; ул. Карла Маркса, 7, 7а, 9, 14
ул. Профсоюзов, 18б.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.