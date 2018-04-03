Плановые отключения в Мурманске на 4 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 2 апреля до 16.00 4 апреля - ул. Халтурина, 3;
9.00 — 16.00 - пер. Арктический, 4.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Старостина, 27, 29.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Капитана Копытова, 27, 28; ул. Книповича, 35 корп. 3, 37; ул. Свердлова, 10 корп. 2, 10 корп. 3; ул. Гагарина, 20, 24; ул. Володарского, 10; пр-д. Рыбный, 8;
10.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 29.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - пр-д. Связи, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.