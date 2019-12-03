Плановые отключения в Мурманске на 4 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 3 декабря до 16.00 4 декабря - ул. Капитана Пономарева, 5; ул. Крупской, 30, 33, 35.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 4 декабря до выполнения работ - ул. Александра Невского, 2; ш. Нижнеростинское, 30, 39, 77;
8.30 – 23.59 - ул. Куйбышева, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10, 44/9, 46; ул. Рылеева, 6;
9.00 – 17.00 - ул. Павлика Морозова, 5; ул. Свердлова, 12 корп. 3;
9.30 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 8/80, 9;
9.30 – 18.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Нахимова, 11а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.